Анастасия Захарова — Линда Носкова: результат матча 7 мая, счёт 0:2, 2-й круг турнира в Риме

Анастасия Захарова проиграла Линде Носковой во втором круге турнира WTA-1000 в Риме
81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она уступила чешке Линде Носковой (13-я в рейтинге) со счётом 4:6, 1:6.

Рим (ж). 2-й круг
07 мая 2026, четверг. 14:55 МСК
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1
6 		6
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Захарова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Носковой пять эйсов, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

За выход в четвёртый круг «тысячника» в Риме Линда Носкова поспорит с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Александра Олейникова (Украина).

Калинская рвётся в третий круг Рима! Мирра победила, Захарова сошла, ждём Соболенко. LIVE!
