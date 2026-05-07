Анастасия Захарова проиграла Линде Носковой во втором круге турнира WTA-1000 в Риме
81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она уступила чешке Линде Носковой (13-я в рейтинге) со счётом 4:6, 1:6.
Рим (ж). 2-й круг
07 мая 2026, четверг. 14:55 МСК
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. В её рамках Захарова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Носковой пять эйсов, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.
За выход в четвёртый круг «тысячника» в Риме Линда Носкова поспорит с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Александра Олейникова (Украина).
