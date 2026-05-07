Аманда Анисимова снялась с турнира WTA-1000 в Риме из-за травмы

Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова снялась с матча второго круга на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) из-за травмы запястья. Она должна была сыграть с представительницей Латвии Еленой Остапенко (36-я в рейтинге). Встреча должна была начаться в 17:40 мск.

В основной сетке соревнований Анисимову заменит румынская теннисистка Елена-Габриэла Русе, занимающая 67-ю строчку рейтинга WTA.

Отметим, что Анисимова в этом сезоне ещё ни разу не сыграла на грунтовых турнирах.

Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей чемпионкой соревнований является итальянка Жасмин Паолини.