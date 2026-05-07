«Мы не чувствуем уважения». Синнер — о возможном бойкоте турниров «Большого шлема»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о возможном бойкоте турниров «Большого шлема».

— Среди некоторых игроков ходят разговоры о возможном бойкоте турниров «Большого шлема», если не удастся достичь определённых договорённостей — например, касательно призовых. Какова ваша позиция по этому вопросу? Рассмотрели бы вы для себя такой вариант?

— Да, безусловно. Прежде всего я считаю, что турниры «Большого шлема» — это лучшие и самые важные соревнования в нашем календаре. Я думаю, что так было и раньше, ещё в прошлые поколения — могу говорить только о туре, потому что знаю его. История тянется на 15 с лишним лет назад. Были невероятные соперничества — не только среди мужчин, но и с женской стороны. Теперь настала очередь нашего поколения, а затем придёт и следующее.

Всё сводится скорее к уважению, понимаете? Потому что, на мой взгляд, мы отдаём гораздо больше, чем получаем взамен. И это касается не только топ‑игроков — всех нас. Опять же, и мужчин, и женщин — мы в этом плане очень‑очень равны.

Насколько я знаю, топ‑10 мужчин и топ‑10 женщин написали письмо. Неприятно, что спустя год мы даже не приблизились к тому, чего хотели бы добиться. Если посмотреть на другие виды спорта: когда топ‑спортсмены отправляют важные письма, уверен, что в течение 48 часов они получают не только ответ, а сразу возможность встречи для обсуждения ситуации…

Конечно, мы говорим о деньгах. Но самое главное — это уважение, а мы его просто не чувствуем. Думаю, мы, игроки, несколько разочарованы итогами «Ролан Гаррос», например. Так что посмотрим, что будет дальше. Полагаю, в ближайшие пару недель мы узнаем, каким будет призовой фонд на Уимблдоне. Мы очень надеемся, что условия улучшатся. А затем, конечно, нас ждёт US Open. Поэтому я вполне понимаю игроков, которые говорят о бойкоте: с чего-то ведь нужно начинать. Эта ситуация тянется уже очень давно. А что будет в будущем — увидим, — сказал Синнер на пресс-конференции.