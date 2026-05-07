Клара Таусон не смогла доиграть матч второго круга «тысячника» в Риме с Олейниковой
18-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон не смогла доиграть матч второго круга с украинкой Александрой Олейниковой (68-я ракетка мира). Датчанка приняла решение сняться с игры при счёте 1:6, 1:3.
Рим (ж). 2-й круг
07 мая 2026, четверг. 16:00 МСК
Теннисистки провели на корте 58 минут. За время матча Александра Олейникова не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Таусон сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
В третьем круге турнира в Риме Александра Олейникова сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой.
