Клара Таусон не смогла доиграть матч второго круга «тысячника» в Риме с Олейниковой

18-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон не смогла доиграть матч второго круга с украинкой Александрой Олейниковой (68-я ракетка мира). Датчанка приняла решение сняться с игры при счёте 1:6, 1:3.

Теннисистки провели на корте 58 минут. За время матча Александра Олейникова не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Таусон сделала в игре один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

В третьем круге турнира в Риме Александра Олейникова сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой.