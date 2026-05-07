Медведев провёл тренировку с Оже-Альяссимом перед стартом на «Мастерсе» в Риме

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Даниил Медведев продолжает подготовку к старту на «Мастерсе» в Риме (Италия). Сегодня, 7 мая, россиянин провёл тренировку с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (пятый номер рейтинга).

Медведев начнёт свой путь на турнире с матча второго круга, где ему предстоит сыграть с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и чешским теннисистом Томашем Махачем.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, который не принимает участие в розыгрыше этого года из-за травмы руки.