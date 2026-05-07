Анна Калинская с трудом обыграла Синякову во втором круге «тысячника» в Риме
Поделиться
24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв чешку Катержину Синякову (39-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5.
Рим (ж). 2-й круг
07 мая 2026, четверг. 16:10 МСК
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|5
|
|7 7
|7
Анна Калинская
А. Калинская
Теннисистки провели на корте 3 часа 31 минуту. За время матча Калинская выполнила одну подачу навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 16 брейк-пойнтов. Катержина Синякова сделала в игре два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов.
В третьем круге турнира в Риме Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Белиндой Бенчич и канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 мая 2026
-
20:01
-
19:42
-
19:31
-
19:15
-
18:57
-
18:28
-
17:36
-
17:24
-
17:18
-
17:13
-
17:06
-
16:59
-
16:27
-
16:17
-
16:10
-
15:53
-
15:37
-
15:32
-
15:03
-
14:44
-
14:03
-
13:51
-
13:44
-
13:15
-
12:21
-
11:49
-
11:30
-
11:17
-
10:58
-
10:45
-
10:26
-
10:05
-
09:53
-
09:30
-
09:20