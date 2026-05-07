Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская — Катержина Синякова, результат матча 7 мая, счет 2:1, 2-й круг WTA-1000, Рим

Анна Калинская с трудом обыграла Синякову во втором круге «тысячника» в Риме
Комментарии

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв чешку Катержину Синякову (39-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5.

Рим (ж). 2-й круг
07 мая 2026, четверг. 16:10 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 5
4 		7 7 7
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Теннисистки провели на корте 3 часа 31 минуту. За время матча Калинская выполнила одну подачу навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 16 брейк-пойнтов. Катержина Синякова сделала в игре два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов.

В третьем круге турнира в Риме Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Белиндой Бенчич и канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску.

Сетка турнира в Риме
Календарь турнира в Риме
Материалы по теме
Калинская совершила камбэк в Риме! Мирра победила, Захарова сошла, ждём Соболенко. LIVE
Live
Калинская совершила камбэк в Риме! Мирра победила, Захарова сошла, ждём Соболенко. LIVE
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android