Анна Калинская с трудом обыграла Синякову во втором круге «тысячника» в Риме

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв чешку Катержину Синякову (39-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5.

Теннисистки провели на корте 3 часа 31 минуту. За время матча Калинская выполнила одну подачу навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 16 брейк-пойнтов. Катержина Синякова сделала в игре два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов.

В третьем круге турнира в Риме Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Белиндой Бенчич и канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску.