Синнер рассказал, как прошло восстановление после победы на «Мастерсе» в Мадриде

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как прошло восстановление перед «Мастерсом» в Риме после победы на турнире в Мадриде.

«Конечно, приятно быть здесь [в Риме]. Это очень-очень особенный турнир — для нас, итальянцев, тем более. У меня было пару выходных, когда я вообще ничего не делал. Думаю, это было действительно необходимо. Сегодня первый день, когда я снова вернулся к тренировкам. Так что сегодня днём впервые вышел на корт здесь. Посмотрим, как всё пойдёт. У меня есть несколько дней на подготовку. Это не так много, но в то же время я понимаю, что в последнее время сыграл очень много матчей. Очень рад быть здесь. Это место было для меня особенным уже много-много лет. Посмотрим, что принесёт этот год», – сказал Синнер на пресс-конференции в Риме.

