Определился соперник Даниила Медведева по матчу второго круга «Мастерса» в Риме
41-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач вышел во второй круг «Мастерса» в Риме (Италия), обыграв в стартовом матче турнира грека Стефаноса Циципаса (75-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Рим (м). 1-й круг
07 мая 2026, четверг. 17:35 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Томаш Махач
Т. Махач
Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. За время матча Махач выполнил три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Стефанос Циципас сделал в игре восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух в матче.
Во втором круге турнира в Риме Томаш Махач сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
- 7 мая 2026
