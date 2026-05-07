Определился соперник Даниила Медведева по матчу второго круга «Мастерса» в Риме

41-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач вышел во второй круг «Мастерса» в Риме (Италия), обыграв в стартовом матче турнира грека Стефаноса Циципаса (75-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. За время матча Махач выполнил три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Стефанос Циципас сделал в игре восемь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух в матче.

Во втором круге турнира в Риме Томаш Махач сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.