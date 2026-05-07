Кори Гауфф вышла в третий круг «тысячника» в Риме, где может сыграть с Калинской

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв в стартовом матче чешку Терезу Валентову (48-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. За время матча Гауфф не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Тереза Валентова также не сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов.

В третьем круге турнира в Риме Кори Гауфф сыграет с победительницей встречи между россиянкой Анной Калинской и чешкой Катержиной Синяковой.