«Было тяжело привыкать». Синнер — об адаптации в академии Пьятти в детстве

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, насколько тяжело ему было перейти в академию Пьятти в детстве.

— Янник, давайте вернёмся на 10 лет назад. Расскажите о решении перейти в академию Пьятти, когда вы были ребёнком. Насколько это было тяжело и эмоционально — уехать от родителей и из дома? С какими трудностями вам пришлось столкнуться в таком юном возрасте?

— Конечно, это решение было непростым, потому что мне пришлось уехать от семьи. Но я знал, что семья поддержит меня при любом решении. Скорее сложнее было из-за того, что я уехал от друзей, потому что мы уже не могли так часто общаться. У меня есть пара очень хороших друзей, и нам удалось сохранить отличные отношения, потому что они знают меня с самого детства, ещё когда я был никем. Думаю, именно такая дружба — самая настоящая.

Но в то же время мне было тяжело привыкать к новым условиям, в том числе физически. До этого я никогда не ходил в тренажёрный зал. Я никогда не тренировался больше пары раз в неделю. В 13 с половиной лет всё изменилось.

Но я считаю, что это было очень полезно прежде всего для моего взросления как личности, а уже потом как игрока. Конечно, ты мечтаешь выступать на самых больших аренах.

Но да, это было непросто. При этом мне очень повезло с тем, куда я попал, и с людьми, которых я встретил. Я жил с хорватской семьёй, и мы до сих пор поддерживаем связь.

Это был потрясающий опыт. Я бы сделал это снова — не из-за результатов на корте, а потому что это помогло мне вырасти как человеку прежде всего, – сказал Синнер на пресс-конференции в Риме.