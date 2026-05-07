Янник Синнер провёл первую тренировку на «Мастерсе» в Риме

Янник Синнер провёл первую тренировку на «Мастерсе» в Риме
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл первую тренировку на «Мастерсе» в Риме (Италия).

Синнер начнёт свой путь на турнире с матча второго круга, в котором сыграет с победителем встречи между австрийским теннисистом Себастьяном Офнером и американцем Алексом Михельсеном.

На турнире прошлого года Синнер уступил в финале соревнований испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6. Стоит отметить, что испанец не принимает участия в розыгрыше соревнований этого года из-за травмы руки. Ранее он также снялся с «Мастерса» в Мадриде и «Ролан Гаррос» – 2026.

