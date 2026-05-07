Захарова прокомментировала поражение от Носковой во втором круге турнира в Риме

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова прокомментировала поражение в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме от чешки Линды Носковой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6.

«Как-то не особо сложился этот матч, именно с моей стороны. Я немного не успела восстановиться после того, как отыграла прошлый поединок с Ястремской. Это был хороший матч, и, мне кажется, у меня мало времени было для восстановления. Или просто это из-за того, что это грунт, было больше работы и само противостояние долгое — много сил затратила. Из-за этого у меня много чего не получалось на этом матче, хотя мы и посмотрели, и разобрались, как будем с ней играть. Но в итоге у меня были свои ошибки. Их было больше – именно своих ошибок», – сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.