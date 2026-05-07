Захарова прокомментировала поражение от Носковой во втором круге турнира в Риме

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова прокомментировала поражение в матче второго круга турнира WTA-1000 в Риме от чешки Линды Носковой. Встреча завершилась со счётом 4:6, 1:6.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
«Как-то не особо сложился этот матч, именно с моей стороны. Я немного не успела восстановиться после того, как отыграла прошлый поединок с Ястремской. Это был хороший матч, и, мне кажется, у меня мало времени было для восстановления. Или просто это из-за того, что это грунт, было больше работы и само противостояние долгое — много сил затратила. Из-за этого у меня много чего не получалось на этом матче, хотя мы и посмотрели, и разобрались, как будем с ней играть. Но в итоге у меня были свои ошибки. Их было больше – именно своих ошибок», – сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 7 мая 2026
-
20:12
-
20:01
-
19:42
-
19:31
-
19:15
-
18:57
-
18:28
-
17:36
-
17:24
-
17:18
-
17:13
-
17:06
-
16:59
-
16:27
-
16:17
-
16:10
-
15:53
-
15:37
-
15:32
-
15:03
-
14:44
-
14:03
-
13:51
-
13:44
-
13:15
-
12:21
-
11:49
-
11:30
-
11:17
-
10:58
-
10:45
-
10:26
-
10:05
-
09:53
-
09:30