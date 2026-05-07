Определилась соперница Калинской по матчу третьего круга «тысячника» в Риме
12-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв канадку Бьянку Андрееску (137-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.
07 мая 2026, четверг. 19:35 МСК
Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. За время матча Бенчич выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Бьянка Андрееску сделала в игре один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
В третьем круге турнира в Риме Белинда Бенчич сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской.
Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.
