Главная Теннис Новости

Белинда Бенчич — Бьянка Андрееску, результат матча 7 мая, счет 2:0, 2-й круг WTA-1000, Рим

Определилась соперница Калинской по матчу третьего круга «тысячника» в Риме
Комментарии

12-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв канадку Бьянку Андрееску (137-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:1.

Рим (ж). 2-й круг
07 мая 2026, четверг. 19:35 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Теннисистки провели на корте 1 час 18 минут. За время матча Бенчич выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Бьянка Андрееску сделала в игре один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге турнира в Риме Белинда Бенчич сыграет с российской теннисисткой Анной Калинской.

Турнир в Риме проходит с 5 по 16 мая. Действующей победительницей соревнований является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.

Что сотворила Калинская! Анна в Риме отыграла девять матчболов — игра шла 3,5 часа
