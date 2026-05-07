Новак Джокович прокомментировал идею возможного бойкота ТБШ

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал возможный бойкот турниров «Большого шлема» со стороны теннисистов из-за распределения призовых.

– Можно спросить вас о комментариях Арины Соболенко о возможном бойкоте турниров «Большого шлема» из-за споров по призовым? Считаете ли вы, что это может стать причиной для забастовки? Могли бы вы лично представить себя в ситуации бойкота?
– Думаю, вы уже достаточно давно в туре, чтобы помнить времена, когда я был президентом совета игроков и когда я создавал PTPA (Ассоциация профессиональных теннисистов. – Прим. «Чемпионата») — это было шесть лет назад. Так что вы знаете мою позицию. Я много раз об этом говорил и не буду долго повторяться.

Игроки знают, что я всегда их поддерживал и буду поддерживать. Появляются новые поколения. Я рад, что лидеры нашего спорта, такие как Соболенко, готовы поднимать эти вопросы и понимать, как работает теннисная политика и её нюансы и что нужно сделать не только для себя, но и для всех.

Для меня это и есть настоящее лидерство, и это нужно продолжать. Я это приветствую. Больше мне добавить нечего.

Мы все часть одного спорта. Все стараются развивать игру — игроки, турниры, федерации. Но часто возникают конфликты интересов, которые не хотят признавать. И именно здесь у игроков есть реальная сила.

Я всегда поддерживаю более сильную позицию игроков в системе, – сказал Джокович на пресс-конференции в Риме.

