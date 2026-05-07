Определился соперник Янника Синнера по матчу второго круга «Мастерса» в Риме

82-я ракетка мира австрийский теннисист Себастьян Офнер вышел во второй круг «Мастерса» в Риме (Италия), обыграв в стартовом матче турнира американца Алекса Михельсена (42-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут. За время матча Офнер выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из шести. Алекс Михельсен сделал в игре один эйс, не допустил двойных ошибок и не смог реализовать единственный брейк-пойнт, заработанный за матч.

Во втором круге турнира в Риме Себастьян Офнер сыграет с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.