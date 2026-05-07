Шаповалов проиграл Мариано Навоне на старте «Мастерса» в Риме
37-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Риме (Италия), уступив в стартовом матче турнира аргентинцу Мариано Навоне (44-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.
07 мая 2026, четверг. 21:10 МСК
Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. За время матча Навоне выполнил одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 5 и 15 брейк-пойнтов. Денис Шаповалов сделал в игре один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге турнира в Риме Мариано Навоне сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.
