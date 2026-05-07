Денис Шаповалов — Мариано Навоне, результат матча 7 мая, счет 0:2, 1-й круг АТР-1000, Рим

Шаповалов проиграл Мариано Навоне на старте «Мастерса» в Риме
37-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Риме (Италия), уступив в стартовом матче турнира аргентинцу Мариано Навоне (44-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 2:6.

Рим (м). 1-й круг
07 мая 2026, четверг. 21:10 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Мариано Навоне
Аргентина
Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. За время матча Навоне выполнил одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 5 и 15 брейк-пойнтов. Денис Шаповалов сделал в игре один эйс, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге турнира в Риме Мариано Навоне сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.

