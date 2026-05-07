Андреева — о победе над Ружич: ещё на разминке почувствовала, что мяч летит как надо

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в стартовом матче турнира WTA-1000 в Риме (Италия) над хорваткой Антонией Ружич. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:0.

«Уже во время разминки перед матчем я почувствовала, что мяч летит как надо, будто мне даже не нужно прилагать особых усилий для ударов.

Наверное, сегодня был просто один из тех дней, когда всё складывается идеально. Даже укороченные удары проходили из тех точек корта, откуда я обычно их не бью. Не знаю… Я также действовала очень агрессивно, старалась быстрее завершать розыгрыши.

Так что, да, сегодня всё получалось, и я просто получала удовольствие от времени, проведённого на корте», – сказала Андреева в студии Tennis Channel.