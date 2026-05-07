Соболенко обыграла Барбору Крейчикову и вышла в третий круг «тысячника» в Риме
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв в стартовом матче чешку Барбору Крейчикову (53-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.
Рим (ж). 2-й круг
07 мая 2026, четверг. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Окончен
2 : 0
Барбора Крейчикова
Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Соболенко не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Барбора Крейчикова сделала в игре четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх.
В третьем круге турнира в Риме Арина Соболенко сыграет с румынской теннисисткой Сораной Кырстей (27-й номер рейтинга).
