Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алексей Ватутин рассказал, как начал работу с Миррой Андреевой

Алексей Ватутин рассказал, как начал работу с Миррой Андреевой
Комментарии

Алексей Ватутин, нынешний спарринг-партнёр Мирры Андреевой, поделился тем, как началось их сотрудничество с россиянкой.

«В конце 2023 года Мирра связывалась со мной, предлагала вместе провести предсезонку и поехать на австралийскую серию, но в тот момент я не был готов, потому что у меня на начало следующего сезона был спланирован календарь своих турниров. Мы тогда пожелали друг другу удачи и договорились, что будем оставаться на связи.

В конце прошлого года мы увиделись, поговорили, я сказал, что готов поехать на какую-то серию турниров, если нужно. В декабре мне Мирра написала, попросила потренироваться с ней четыре дня во Франции. Хоть мы и не были знакомы до этого с Кончитой, после третьего дня тренировок она сказала: «Алексей, нам нужно поговорить. Не хочешь поехать с нами в Австралию?»

Я не стал отказываться. После Австралии агент Мирры спросил, могу ли я поехать в Доху, Дубай, Майами. И я был готов, согласился. Между турнирами мы тоже вместе тренировались. И всё пошло хорошо», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Ватутиным читайте на нашем сайте сегодня в 12:00 мск.

Материалы по теме
Мирра с «баранкой» вышла в 3-й круг Рима! Она сравнялась с Рыбакиной по победам в сезоне
Мирра с «баранкой» вышла в 3-й круг Рима! Она сравнялась с Рыбакиной по победам в сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android