Алексей Ватутин рассказал, как начал работу с Миррой Андреевой

Алексей Ватутин, нынешний спарринг-партнёр Мирры Андреевой, поделился тем, как началось их сотрудничество с россиянкой.

«В конце 2023 года Мирра связывалась со мной, предлагала вместе провести предсезонку и поехать на австралийскую серию, но в тот момент я не был готов, потому что у меня на начало следующего сезона был спланирован календарь своих турниров. Мы тогда пожелали друг другу удачи и договорились, что будем оставаться на связи.

В конце прошлого года мы увиделись, поговорили, я сказал, что готов поехать на какую-то серию турниров, если нужно. В декабре мне Мирра написала, попросила потренироваться с ней четыре дня во Франции. Хоть мы и не были знакомы до этого с Кончитой, после третьего дня тренировок она сказала: «Алексей, нам нужно поговорить. Не хочешь поехать с нами в Австралию?»

Я не стал отказываться. После Австралии агент Мирры спросил, могу ли я поехать в Доху, Дубай, Майами. И я был готов, согласился. Между турнирами мы тоже вместе тренировались. И всё пошло хорошо», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Ватутиным читайте на нашем сайте сегодня в 12:00 мск.