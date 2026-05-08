«Мастерс» в Риме, 2026 год: результаты матчей 7 мая

Вчера, 7 мая, в Риме, Италия, продолжился грунтовый турнир категории АТР-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня.

Теннис. Турнир АТР-1000, Рим. Результаты матчей на 7 мая:

Зизу Бергс (Бельгия) — Теренс Атман (Франция) — 3:6, 4:6;

Николоз Басилашвили (Грузия) — Даниэль Мерида-Агилар (Испания) — 6:4, 2:6, 6:3;

Далибор Сврчина (Чехия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 2:6, 3:6;

Алексей Попырин (Австралия) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:2, 6:3;

Джейкоб Фирнли (Великобритания) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — 6:7 (6:8), 6:4, 2:6;

Мартон Фучович (Венгрия) — Дино Прижмич (Хорватия) — 4:6, 3:6;

Маркос Гирон (США) — Марин Чилич (Хорватия) — 5:7, 4:6;

Федерико Чина (Италия) — Александр Блокс (Бельгия) — 6:4, 1:6, 3:6;

Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — Маттия Беллуччи (Италия) — 4:6, 4:6;

Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Франческо Маэстрелли (Италия) — 6:3, 7:6 (7:2);

Итан Куинн (США) — Пабло Льямас Руис (Испания) — 3:6, 7:5, 3:6;

Кристьян Гарин (Чили) — Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — 7:6 (7:2), 7:5;

Томаш Махач (Чехия) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:4, 7:6 (7:4);

Хамад Меджедович (Сербия) — Валентен Руе (Франция) — 6:4, 6:3;

Игнасио Бусе (Перу) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:3, 6:3;

Себастьян Офнер (Австрия) — Алекс Михельсен (США) — 6:3, 6:3;

Мариано Навоне (Аргентина) — Денис Шаповалов (Канада) — 6:4, 6:2;

Андреа Пеллегрино (Италия) — Лука Нарди (Италия) — 4:6, 6:3, 6:3.