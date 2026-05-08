Главная Теннис Новости

«Сильно отличаются от Мадрида». Андреева — об условиях игры на турнире в Риме

«Сильно отличаются от Мадрида». Андреева — об условиях игры на турнире в Риме
Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась об условиях игры на кортах «тысячника» в Риме (Италия), отметив, что они отличаются от тех, что были на турнире в Мадриде (Испания).

— Условия в Мадриде были другими, там корты намного быстрее, там высота, из-за которой мяч летит сильнее. Вы сказали, что в стартовом матче чувствовали себя так, будто можете бить в полную силу и не ошибаться, потому что здесь контролировать мяч проще?
— Честно говоря, первые две тренировки здесь были для меня довольно нервными, потому что условия, конечно, сильно отличаются.

Как только я начала тренироваться с девушками и мы стали играть розыгрыши, мне хотелось быстрее завершать очки, но я чувствовала, что мяч просто не летит. Все удары приземлялись где-то на линии подачи. Моя подача стала медленнее. Я не могла легко выигрывать очки за счёт подачи. Не могла пробивать виннерсы с задней линии.

Из-за этого я начала немного нервничать. Но затем, со временем, я немного адаптировала свою игру. Мы поговорили с Кончитой. Очевидно, у неё огромный опыт игры в таких условиях. Мы немного всё обсудили и смогли вовремя скорректировать мою игру перед матчем первого круга, – сказала Андреева в студии Tennis Channel.

Мирра с «баранкой» вышла в 3-й круг Рима! Она сравнялась с Рыбакиной по победам в сезоне
