Турнир WTA-1000 в Риме, 2026 год: результаты матчей 7 мая

Вчера, 7 мая, в Риме, Италия, продолжился грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Рим. Результаты матчей на 7 мая (частично):

Антония Ружич (Хорватия) — Мирра Андреева (Россия, 8) – 1:6, 0:6;

Анастасия Захарова (Россия) — Линда Носкова (Чехия, 13) – 4:6, 1:6;

Жасмин Паолини (Италия, 9) — Леолия Жанжан (Франция, Q) – 6:7 (4:7), 6:2, 6:4;

Татьяна Мария (Германия) — Сорана Кырстя (Румыния, 26) – 2:6, 0:6;

Кори Гауфф (США, 3) — Тереза Валентова (Чехия) – 6:3, 6:4;

Катержина Синякова (Чехия) — Анна Калинская (Россия, 22) – 6:4, 6:7 (4:7), 5:7;

Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — Бьянка Андрееску (Канада, WC) – 6:4, 6:1;

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Барбора Крейчикова (Чехия) – 6:2, 6:3;

Маккартни Кесслер (США) – Ива Йович (США) – 6:7 (5:7), 6:7 (4:7).