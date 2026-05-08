Анастасия Захарова высказалась о своих переживаниях после поражений

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова рассказала о том, как переживает поражения.

— Как обычно ты отходишь от поражения? Долго ли это всё перевариваешь в себе и потом постепенно приходишь в норму?
— Не знаю, насколько долго. Конечно, как только я проиграла, я чуть-чуть расстраиваюсь. Наверное, первые полчаса мне как-то тяжеловато это воспринять, что я проиграла. Начинаю прокручивать, что там и там были возможности, и я, можно сказать, была готова хорошо к этому турниру. Но из-за того, что вот так сыграла как-то тяжело первый матч, отдала всё, все свои силы, из-за этого вот так получилось, – сказала Захарова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Напомним, Захарова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она уступила чешке Линде Носковой со счётом 4:6, 1:6.

