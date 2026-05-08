«Корт был кривой». Захарова – после поражения от Носковой на турнире в Риме

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова сравнила корты на турнире в Риме. Напомним, Захарова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она уступила чешке Линде Носковой со счётом 4:6, 1:6.

— Отличался ли сегодняшний корт от центрального, где ты проводила первый матч?

— Да, он был другой, он был кривой (смеётся). Мяч отскакивал по-разному — это именно то, что я не люблю именно на грунте. Каждая линия как-то скользила либо вниз, либо вверх, либо куда-нибудь вбок уходила. В общем, было сложно предугадать. А у меня ноги все, да и вообще всё забито. После матча с Ястремской мы вроде пытались восстановиться как-то, но не особо это получилось. И из-за этого, мне кажется, я меньше дорабатывала ногами, из-за этого так всё получилось, — сказала Захарова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

За выход в четвёртый круг «тысячника» в Риме Линда Носкова поспорит с Кларой Таусон (Дания).