Главная Теннис Новости

Анастасия Захарова выделила положительные моменты из турнира категории WTA-1000 в Риме

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова рассказала, какие выделила положительные моменты из турнира категории WTA-1000 в Риме.

— Какие положительные моменты выделишь из этого турнира в целом? С каким багажом ты идёшь дальше, в свой следующий турнир?
— Положительные моменты — то, что я играла здесь в основе, прошла здесь круг, причём на грунте. Это была моя первая победа на грунте! Это всё очень положительно, я считаю, для меня. И дальше я поеду на WTA-125 в Париже. Потом буду играть в Страсбурге и начну сразу с основы «Ролан Гаррос», – сказала Захарова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Напомним, Захарова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она уступила чешке Линде Носковой со счётом 4:6, 1:6.

