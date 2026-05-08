Анастасия Захарова рассказала, как провела свободное время в Риме

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова рассказала где успела побывать в Риме.

— До следующего турнира в Париже ещё несколько дней. Ты задержишься в Риме? Что-то успеешь посмотреть?

— Немного. Я ещё в пятницу, получается, здесь. Постараюсь вырваться — у меня не будет никаких тренировок. Буду отдыхать, пройдусь по Риму, поем вкусную еду, может, совершу какие-нибудь покупки. В общем, постараюсь максимально отвлечься.

— Какой раз ты оказалась в Риме? Были ли раньше тут экскурсии или впервые отправишься?

— Получается это третий раз, когда я в Риме. И второй раз, когда выступаю, потому что два года назад я тоже была здесь и надеялась попасть сюда, но не попала. Даже в квалификацию не прошла. В прошлом году я сюда попала и отыграла в квале, проиграла в нём. Да, я немного тогда прошлась по городу — видела Колизей, видела Ватикан. В общем, прогулялась ещё по паре мест. Ещё вкусно покушала, выпила апероль и поехала на следующий турнир. Завтра планирую то же самое сделать, – сказала Захарова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Напомним, Захарова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она уступила чешке Линде Носковой со счётом 4:6, 1:6.