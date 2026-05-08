Главная Теннис Новости

Анастасия Захарова рассказала, как ей работается в команде с мамой

Анастасия Захарова рассказала, как ей работается в команде с мамой
81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова высказалась о работе с мамой.

— У тебя, получается, мама и тренер, и агент, и позавчера ты упоминала, что она ещё и массажистка у тебя. Как это всё разделять? Ведь она же ещё и просто твоя мама.
— Да нет, мне не надо это всё разделять. Мы всегда работаем с мамой в команде, и для меня, наверное, ближе всех мама. Я могу всем с ней поделиться, и она меня знает, чувствует, как и насколько я готова психологически сегодня сыграть. Она всё равно меня сегодня поддерживала, хотя видела, что я не готова на максимуме играть. И всё равно она мне говорит: «Давай, давай, ещё, ещё работай ногами». В общем, я пыталась максимально включиться сегодня, но не сложилось, и никто меня за это не упрекнёт, не отругает. Наоборот, меня все поддерживают и говорят: «Главное, Настька, здоровье! Ты восстанавливайся, а турниры ещё будут». Да, мы в этот раз не восстановились, но это грунт. Всё из-за этого. Потому что, когда я на харде отыграю три сета, мне всё равно потом полегче выходить и играть следующие матч. А на грунте надо всё-таки привыкать. Ну и плюс ещё, да, корт был другой. Рядом мальчики играли, там так шумно было. Ну и плюс эти странные отскоки были, – сказала Захарова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Напомним, Захарова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она уступила чешке Линде Носковой со счётом 4:6, 1:6.

«В Риме была первая победа на грунте в туре». Россиянка Захарова закрепляется в топ-100
«В Риме была первая победа на грунте в туре». Россиянка Захарова закрепляется в топ-100
