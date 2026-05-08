Главная Теннис Новости

Анастасия Захарова призналась, почему не хочет работать с другими специалистами

Анастасия Захарова призналась, почему не хочет работать с другими специалистами
81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова рассказала, хочет ли она поработать с другими специалистами.

— У тебя вообще было когда-то желание поработать с другим специалистом? Или какие-то предложения были со стороны?
— Ну, папа, наоборот, всегда за, чтобы я с кем-то ещё поработала. Мама тоже не против. Но мне как-то больше комфортно, как сейчас. Я всё-таки работаю, наверное, с восьми лет, нет, с 10 лет с папой, с мамой, и я чувствую себя комфортно с ними. Они меня всегда поддерживают, всегда помогают мне, и всегда нам есть над чем работать. В чём-то мы улучшаемся. Лично для меня, я бы, может, так всё и оставила, как есть. Но родители говорят: «Нет-нет-нет. Мы рассматриваем все предложения». Они также разговаривают с тренерами, беседуют. И мне тоже говорят об этом — что если будут предложения, то давай рассматривать. В общем, мы рассматриваем, но мне как-то спокойнее со своей семьёй, – сказала Захарова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Напомним, Захарова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она уступила чешке Линде Носковой со счётом 4:6, 1:6.

«В Риме была первая победа на грунте в туре». Россиянка Захарова закрепляется в топ-100
«В Риме была первая победа на грунте в туре». Россиянка Захарова закрепляется в топ-100
