Анастасия Захарова рассказала про переезд из Волгограда в Москву

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова высказалась о переезде в Москву.

— Мы говорили с тобой, что вы переехали из Волгограда в Москву. Когда это случилось? И можешь ли назвать этот город уже своим? Есть ли какие-то места, где ты любишь прогуляться в какую-то свободную минутку?

— Ну, я бываю в Москве не так часто. Переехали мы, получается, три года назад. И я была там, может, от силы где-то полгода за эти три года. И когда я приезжаю домой, то стараюсь максимально отдохнуть. Я пытаюсь максимально с семьёй провести это время. Но если есть свободная минутка, то мы любим с братом пройтись по Москве, посмотреть разные места. Мы живём рядом с парком Горького. И там мы чаще всего проводим время.

— Продолжаешь ли сейчас образование?

— Да, я учусь — на четвёртом курсе в ГЦОЛИФКе. На тренера по теннису, – сказала Захарова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Напомним, Захарова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она уступила чешке Линде Носковой со счётом 4:6, 1:6.