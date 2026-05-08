«Я играла так, как я люблю, и по ветру, и против ветра». Захарова — о матче с Ястремской

81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова рассказала про свои громкие победы в текущем сезоне.

— В этом году у тебя был яркий матч в Майами. Ты победила Анну Калинскую, причём отыгралась с матчбола. Какие громкие победы в этом сезоне тебе вспоминаются?

— Да. Я, наверное, очень рада, что я одержала тогда победу. Это тоже, наверное, было какое-то чудо, как и позавчера [в матче с Ястремской]. Потому что я там проигрывала в третьем сете что-то типа 1:4. И, кажется, пошёл дождь. И вышла оттуда. А у меня всё не получалось, всё летело как-то в какие-то разные стороны. И мама говорит: «Ну ничего, дальше продолжаем, Настя». И этот разговор, вот эта поддержка от мамы помогла, я как-то снова поверила в себя и думаю: «Ну да, надо пробовать, надо пытаться». И вроде всё-всё-всё пошло. Ещё плюс ветер был, и ей немножко это мешало. И я как-то просто отпустила эту ситуацию, что я где-то что-то проигрываю. Я просто начала играть каждый мяч, и мне понравился этот матч. Я играла так, как я люблю, и по ветру, и против ветра. Такие вот запоминающиеся моменты, – сказала Захарова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Напомним, Захарова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она уступила чешке Линде Носковой со счётом 4:6, 1:6.