Главная Теннис Новости

Анастасия Захарова рассказала, как настраивается на матчи

Анастасия Захарова рассказала, как настраивается на матчи
81-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова высказалась о том, как настраивается на матчи.

— Коучинг во время матча тебе как-то помогает?
— Во время матча очень мало на это времени, и из-за этого нельзя долго разговаривать. Ну разве что только между сетами можно подойти, что-то узнать — как-то тебя поддержат, что-то скажут. А так не сказать, что получается многое.

— Ты говорила, что, когда выходишь на корт, музыку не слушаешь. А когда ты вышла из раздевалки и идёшь на матч, как ты себя ведёшь? Как себя настраиваешь? Какие-то мотивирующие вещи себе говоришь?
— Я стараюсь максимально ни на кого не смотреть, стараюсь смотреть только вперёд и говорю, что сейчас нужно работать, сейчас надо играть, что я сейчас выхожу на корт и должна сделать всё, над чем я работала.

— И это помогает?
— Это помогает. Но не сегодня, – сказала Захарова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Напомним, Захарова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Во втором круге она уступила чешке Линде Носковой со счётом 4:6, 1:6.

«В Риме была первая победа на грунте в туре». Россиянка Захарова закрепляется в топ-100
«В Риме была первая победа на грунте в туре». Россиянка Захарова закрепляется в топ-100
