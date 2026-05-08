Турнир ATP-1000, Рим: расписание матчей на 8 мая

Сегодня, 8 мая, в Риме, Италия, продолжится грунтовый турнир категории ATP-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Теннис. Турнир в Риме, Италия. Расписание матчей на 8 мая (время московское):

12:00. Карен Хачанов (Россия, 13) — Александр Шевченко (Казахстан);

12:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Рафаэль Ходар (Испания, 32);

12:00. Алекс де Минор (Австралия, 6) — Маттео Арнальди (Италия, WC);

13:30. Каспер Рууд (Норвегия, 23) — Захари Свайда (США);

13:30. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Иржи Легечка (Чехия, 11);

13:30. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Александр Ковачевич (США, LL);

14:00. Даниэль Альтмайер (Германия) — Александр Зверев (Германия, 2);

15:00. Лёнер Тьен (США, 19) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина);

15:00. Алехандро Табило (Чили) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 25);

15:00. Таллон Грикспор (Нидерланды, 29) — Александр Блокс (Бельгия, LD);

15:30. Дино Прижмич (Хорватия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 3);

16:30. Уго Умбер (Франция, 31) — Вит Коприва (Чехия);

16:30. Себастьян Баэс (Аргентина) — Александр Бублик (Казахстан, 9);

16:30. Томми Пол (США, 16) — Александр Вукич (Австралия);

18:30. Янник Ханфман (Германия) — Лучано Дардери (Италия, 18);

21:30. Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).