Сегодня, 8 мая, в Риме, Италия, продолжится грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня.
Теннис. Турнир WTA-1000, Рим. Расписание матчей на 8 мая (время начала московское):
12:00. Талия Гибсон (Австралия) — Диана Шнайдер (Россия, 19);
12:00. Людмила Самсонова (Россия, 20) — Энн Ли (США);
12:00. Ван Синьюй (Китай, 31) — Александра Эала (Филиппины);
12:00. Кэти Макнелли (США) — Ига Швёнтек (Польша, 4);
13:30. Мэдисон Киз (США, 17) — Питон Стирнс (США);
13:30. Анастасия Потапова (Австрия, Q) — Каролина Мухова (Чехия, 11);
14:00. Наоми Осака (Япония, 15) — Ева Лис (Германия);
15:00. Джессика Пегула (США, 5) — Зейнеп Сёнмез (Турция);
15:00. Екатерина Александрова (Россия, 14) — Лаура Зигемунд (Германия);
15:30. Тайра Катерина Грант (Италия, WC) — Виктория Мбоко (Канада, 10);
16:30. Ребека Масарова (Швейцария, Q) — Лейла Фернандес (Канада, 25);
16:30. Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — Хейли Баптист (США, 32);
17:00. Мария Саккари (Греция) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2);
18:00. Каролина Плишкова (Чехия, SR) — Жаклин Кристиан (Румыния, 33);
18:00. Элина Свитолина (Украина, 7) — Ноэми Базилетти (Италия, Q);
20:00. Эмма Наварро (США, 28) — Элизабетта Коччаретто (Италия).