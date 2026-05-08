Сегодня, 8 мая, в Риме, Италия, продолжится грунтовый турнир категории WTA-1000 в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Рим. Расписание матчей на 8 мая (время начала московское):

12:00. Талия Гибсон (Австралия) — Диана Шнайдер (Россия, 19);

12:00. Людмила Самсонова (Россия, 20) — Энн Ли (США);

12:00. Ван Синьюй (Китай, 31) — Александра Эала (Филиппины);

12:00. Кэти Макнелли (США) — Ига Швёнтек (Польша, 4);

13:30. Мэдисон Киз (США, 17) — Питон Стирнс (США);

13:30. Анастасия Потапова (Австрия, Q) — Каролина Мухова (Чехия, 11);

14:00. Наоми Осака (Япония, 15) — Ева Лис (Германия);

15:00. Джессика Пегула (США, 5) — Зейнеп Сёнмез (Турция);

15:00. Екатерина Александрова (Россия, 14) — Лаура Зигемунд (Германия);

15:30. Тайра Катерина Грант (Италия, WC) — Виктория Мбоко (Канада, 10);

16:30. Ребека Масарова (Швейцария, Q) — Лейла Фернандес (Канада, 25);

16:30. Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — Хейли Баптист (США, 32);

17:00. Мария Саккари (Греция) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2);

18:00. Каролина Плишкова (Чехия, SR) — Жаклин Кристиан (Румыния, 33);

18:00. Элина Свитолина (Украина, 7) — Ноэми Базилетти (Италия, Q);

20:00. Эмма Наварро (США, 28) — Элизабетта Коччаретто (Италия).