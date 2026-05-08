Спарринг-партнёр Мирры Андреевой рассказал, что подарил ей на день рождения

Алексей Ватутин, нынешний спарринг-партнёр Мирры Андреевой и экс 136-й номер рейтинга, рассказал о подарке на день рождения теннисистки.

«Отмечали день рождения Мирры? Да, конечно! У нас был ужин в Мадриде. Знаю, что Мирра любит собирать LEGO, поэтому его и подарил. Вроде подарок понравился, но фотоотчёта пока не было (улыбается)», — рассказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

29 апреля Андреевой исполнилось 19 лет. Дата выпала на срок проведения «тысячника» в Мадриде, где россиянка играла в финалах одиночного и парного разрядов турнира.

Полную версию беседы с Алексеем читайте на нашем сайте сегодня в 12:00 мск.

