«Зимой кортов не хватало». Ватутин — о том, как вырос в Волгограде и прорвался в про-тур

Алексей Ватутин, бывшая 136-я ракетка мира, а ныне спарринг-партнёр Мирры Андреевой, поделился тем, как складывался его путь из Волгограда в про-тур.

«Тренироваться было непросто. Особенно раньше зимой кортов не хватало, давали не самое удобное время, не самые удобные локации. Летом, в принципе, полегче. По детям, по юниорам можно играть, были турниры внутрироссийские, TE [Tennis Europe], ITF. Но в возрасте 15-16 лет уже нужно было выезжать в Европу, где-то базироваться. Мне помогали спонсоры. Иначе было бы сложно выбраться и добиться каких-то результатов.

В 18 лет я полностью переехал в Европу. Тренировался в академии Николая Давыденко с ним и его братом [Эдуардом]. Это давало мне возможность играть европейские турниры чуть ли не каждую неделю, потому что их много и они достаточно близко находятся, можно доехать на машине или поезде. А так, если ты базируешься в России, добиться чего-то на профессиональном уровне невозможно», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.