«Мирра за это высказала». Ватутин — о том, как работал спарринг-партнёром Гауфф

Алексей Ватутин, бывшая 136-я ракетка мира, а ныне спарринг-партнёр Мирры Андреевой, вспомнил, как несколько лет назад работал с чемпионкой «Ролан Гаррос» Кори Гауфф.

«В 2024 году со мной связывался тренер Коко Гауфф и спрашивал: «Какие ты недели свободен? Можешь с нами на какие-то турниры съездить как спарринг-партнёр Коко?» Я сказал, что могу попробовать одну неделю, во время Штутгарта. Потом у меня были свои турниры, и не получилось больше ездить.

В конце года он опять со мной связался и спросил: «Будет ли тебе интересно приехать во Флориду на три недели на предсезонку?» Я подумал. В принципе, был свободен, а три недели – это не слишком долгий срок. Мы обсудили все условия и договорились, и я в декабре 2024-го поехал во Флориду, провели трёхнедельную предсезонку.

Мирра потом это увидела и мне чуть-чуть за это высказала, но всё нормально, я сказал, что это были всего лишь три недели, недолгий срок (улыбается)», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.