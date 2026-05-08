«Мирра любит заказать доставку и побыть одной». Ватутин — об атмосфере в команде Андреевой

Алексей Ватутин, бывшая 136-я ракетка мира, а ныне спарринг-партнёр Мирры Андреевой, ответил, проводят ли они с командой время вне тенниса.

«Да, действительно, мы отлично ладим внутри команды и, конечно, можем пойти вместе на ужин. Но мы также не привязаны друг к другу. Мирра, например, любит просто заказать доставку в номер, побыть одной, отдохнуть. И я её прекрасно понимаю. Так что у каждого есть своё личное время и пространство. В этом плане у нас нет никаких проблем», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Андреева принимает участие в розыгрыше «тысячника» в Риме. Во третьем круге турнира она сыграет со швейцаркой Викторией Голубич.