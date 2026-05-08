Мирра Андреева: после поражения в Мадриде думала только о том, как плохо играла

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила своё выступление на тысячнике в Мадриде, отметив, что участие в финале парного разряда турнира помогло ей перенести поражение в финале одиночки. В решающем матче Андреева проиграла украинке Марте Костюк со счётом 3:6, 5:7.

— У вас очень хороший грунтовый сезон — думаю, это можно смело сказать. Титул в Линце, полуфинал в Штутгарте, затем финал на прошлой неделе в Мадриде. Иногда вы можете быть очень самокритичны, но можете ли сейчас, спустя первые четыре месяца сезона, посмотреть на всё со стороны и сказать: «Да, пока всё идёт довольно хорошо»?

— После проигранного финала я, конечно, думала только о том, насколько плохо играла. Знаете, проиграла в финале и думала: «Боже мой, я сейчас играю ужасно. Что вообще происходит?» Так что я действительно была очень строга к себе.

Но уже на следующий день я поняла, что могу быть благодарна за то, что мы вышли в финал парного разряда, потому что это помогло мне переключиться. Я не могла просто сидеть и грустить из-за поражения в финале одиночки — мне нужно было сосредоточиться на том, как выиграть финал в паре.

А потом, на следующий день, я уже подумала: «Вообще-то это было отличное начало грунтового сезона. Я выиграла много матчей, и ладно, в этот раз не получилось, но впереди ещё Рим и через несколько недель — «Ролан Гаррос». Так что я решила просто забыть об этом поражении и полностью сосредоточиться на том, чтобы хорошо выступить в Риме, – сказала Андреева в студии Tennis Channel.