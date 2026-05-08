Саккари поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Рыбакиной на «тысячнике» в Риме

47-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари поделилась ожиданиями от предстоящего матча второго круга турнира WTA-1000 в Риме (Италия) с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча запланирована на 8 мая.
|1
|2
|3
|
|
«Честно говоря, она сейчас находится в отличной форме. Но то, как я сыграла в первом круге после счёта 7:5, 2:0, думаю, я почти не допускала невынужденных ошибок. Именно это я и постараюсь сделать в матче с ней — играть в свой мощный теннис, как можно чаще возвращать мячи в корт, двигать соперницу по площадке. Но больше своих внутренних секретов я не раскрою (улыбается).
Вообще такие матчи — это именно то, ради чего я играю. Конечно, было бы лучше встречаться с такими соперницами на более поздних стадиях турнира, но в то же время, если я хочу добиваться больших результатов на этих турнирах, мне всё равно нужно их обыгрывать — независимо от стадии», – сказала Саккари в студии Tennis Channel.
- 8 мая 2026
-
11:12
-
11:00
-
10:44
-
10:13
-
10:00
-
09:50
-
09:23
-
09:15
-
08:47
-
08:10
-
07:26
-
07:09
-
06:44
-
05:59
-
03:50
-
03:27
-
02:06
-
01:52
-
00:51
-
00:20
-
00:05
- 7 мая 2026
-
23:35
-
23:10
-
22:55
-
21:52
-
21:16
-
20:55
-
20:12
-
20:01
-
19:42
-
19:31
-
19:15
-
18:57
-
18:28
-
17:36