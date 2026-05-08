Саккари поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Рыбакиной на «тысячнике» в Риме

47-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари поделилась ожиданиями от предстоящего матча второго круга турнира WTA-1000 в Риме (Италия) с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча запланирована на 8 мая.

«Честно говоря, она сейчас находится в отличной форме. Но то, как я сыграла в первом круге после счёта 7:5, 2:0, думаю, я почти не допускала невынужденных ошибок. Именно это я и постараюсь сделать в матче с ней — играть в свой мощный теннис, как можно чаще возвращать мячи в корт, двигать соперницу по площадке. Но больше своих внутренних секретов я не раскрою (улыбается).

Вообще такие матчи — это именно то, ради чего я играю. Конечно, было бы лучше встречаться с такими соперницами на более поздних стадиях турнира, но в то же время, если я хочу добиваться больших результатов на этих турнирах, мне всё равно нужно их обыгрывать — независимо от стадии», – сказала Саккари в студии Tennis Channel.