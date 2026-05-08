Андреева: учусь быть добрее к себе, понимать, что ты не можешь быть идеальной

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что учится спокойнее относиться к неудачам и быть менее требовательной к себе.

– Когда мы увидели ваши эмоции в Мадриде, не кажется ли вам, что иногда вам стоит быть не только доброй к другим, но и немного добрее к самой себе?

— Думаю, да. Я учусь быть добрее к себе, понимать и принимать, что иногда ты не можешь быть идеальной и что не всё будет складываться так, как тебе хочется. И это нормально, потому что ты человек и иногда всё просто идёт не по твоему плану.

Со временем я учусь принимать всё это, и надеюсь, что скоро у меня будет получаться ещё лучше, – сказала Андреева в студии Tennis Channel.

Ранее Андреева проиграла в финале турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) украинке Марте Костюк (3:6, 5:7). После окончания встречи она эмоционально отреагировала на поражение, не сдержав слёз перед церемонией награждения и во время неё.