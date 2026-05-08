Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева — о своей собаке Рэсси: она помогает маме при проблемах со здоровьем

Андреева — о своей собаке Рэсси: она помогает маме при проблемах со здоровьем
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что её собака Рэсси получила сертификат помощника, чтобы помогать маме из-за проблем со здоровьем.

– Вы рассказывали, насколько сложно путешествовать с собакой за границей. И упомянули, что всё стало проще благодаря тому, что у вашей собаки Рэсси есть сертификат собаки-помощника из-за того, как она помогает вашей маме.
— Это правда. В межсезонье мы узнали, что у моей мамы есть небольшие проблемы с сердцем, поэтому мы тренируем Рэсси, чтобы она могла помогать ей, когда это необходимо.

Мы учим её распознавать моменты, когда у мамы повышается или понижается давление. Она также проходила специальное обучение, так что всё ещё находится в процессе подготовки, можно сказать. Но на данный момент она отлично справляется.

Конечно, путешествовать с собакой гораздо проще, когда у неё есть сертификат собаки-помощника, потому что многие авиакомпании принимают таких животных. Кроме того, она действительно очень помогает моей маме, – сказала Андреева в студии Tennis Channel.

Материалы по теме
«Подарил Мирре на день рождения LEGO». Интервью со спарринг-партнёром 19-летней Андреевой
Эксклюзив
«Подарил Мирре на день рождения LEGO». Интервью со спарринг-партнёром 19-летней Андреевой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android