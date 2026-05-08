Спарринг-партнёр Мирры Ватутин ответил, планирует ли продолжать карьеру игрока

Алексей Ватутин, бывшая 136-я ракетка мира, а ныне спарринг-партнёр Мирры Андреевой, поделился планами на личную карьеру игрока.

«Сложный вопрос, потому что изначально хотел посмотреть, как выглядит работа спаррингом, интересно ли мне будет. Хотелось понять, могу ли я действительно быть так полезен. И эти месяцы, что мы вместе ездим по турнирам, я вижу, что приношу пользу. Мне это очень интересно, я вижу результат. Пока у меня не было мысли и желания сказать: «Нет, я хочу идти сам и продолжать свою одиночную карьеру». Летом буду, в июле, играть клубные матчи в Германии. А по поводу турниров ещё не думал», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

