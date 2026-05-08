Теннис Новости

«Марат интересный человек». Алексей Ватутин — о дружбе с российскими теннисистами

Алексей Ватутин, бывшая 136-я ракетка мира, а ныне спарринг-партнёр Мирры Андреевой, рассказал о дружеских отношениях с Андреем Рублёвым, Даниилом Медведевым и Маратом Сафиным.

«Хорошо общаюсь и с Андреем Рублёвым, и с Даней Медведевым. Мы очень давно друг друга знаем. С Андреем я ни разу не играл, а с Даней я и не помню, сколько было матчей… Раза три, на моей памяти, мы точно играли. Ещё с Медведевым я тренировался во Франции. Мы поддерживаем связь, а когда видимся на турнирах, можем посидеть и поговорить.

С Маратом я раньше не был лично хорошо знаком, но сейчас мы видимся часто и можем пообщаться. Он достаточно интересный человек», – сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

