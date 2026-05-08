Алексей Ватутин рассказал, на какой срок рассчитано их сотрудничество с Миррой Андреевой

Алексей Ватутин, бывшая 136-я ракетка мира, а ныне спарринг-партнёр Мирры Андреевой, поделился, как долго они договорились сотрудничать с россиянкой.

«Так как я ещё сам действующий игрок, то мы по длительности не договаривались. Как я и говорил, мы изначально договорились на серии турниров – Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Майами. Потому что нужно было посмотреть, попробовать, как всё будет работать на турнирах. Одно дело – ты тренируешься перед соревнованиями, другое – тренируешься во время турнира.

Уже в Австралии было понятно, что у нас в команде сложилась хорошая обстановка. И Мирра показывала качественный теннис, победила в Аделаиде. Поэтому мы и решили ездить дальше. Пока в планах травяной сезон, английская виза готовится», — сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

