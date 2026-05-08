Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова — Энн Ли, результат матча 8 мая, счет 2:0, 2-й круг WTA-1000, Рим

Самсонова вышла в третий круг «тысячника» в Риме, где может сыграть с Потаповой
Комментарии

21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв американку Энн Ли (29-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Энн Ли
США
Энн Ли
Э. Ли

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Самсонова выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Энн Ли сделала в игре два эйса, допустила две двойных ошибки и реализовала единственный заработанный в матче брейк-пойнт.

В третьем круге турнира в Риме Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между представительницей Австрии Анастасией Потаповой и чешкой Каролиной Муховой.

Сетка турнира в Риме
Календарь турнира в Риме
Материалы по теме
Хачанов, Шнайдер и Самсонова — в 3-м круге Рима! Теперь ждём Джоковича. LIVE!
Live
Хачанов, Шнайдер и Самсонова — в 3-м круге Рима! Теперь ждём Джоковича. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android