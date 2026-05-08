Самсонова вышла в третий круг «тысячника» в Риме, где может сыграть с Потаповой
Поделиться
21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме (Италия), обыграв американку Энн Ли (29-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.
Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Энн Ли
Э. Ли
Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. За время матча Самсонова выполнила одну подачу навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти. Энн Ли сделала в игре два эйса, допустила две двойных ошибки и реализовала единственный заработанный в матче брейк-пойнт.
В третьем круге турнира в Риме Людмила Самсонова сыграет с победительницей встречи между представительницей Австрии Анастасией Потаповой и чешкой Каролиной Муховой.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 мая 2026
-
14:30
-
14:30
-
14:17
-
14:00
-
13:58
-
13:44
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
12:29
-
12:14
-
11:12
-
11:00
-
10:44
-
10:13
-
10:00
-
09:50
-
09:23
-
09:15
-
08:47
-
08:10
-
07:26
-
07:09
-
06:44
-
05:59
-
03:50
-
03:27
-
02:06
-
01:52
-
00:51
-
00:20
-
00:05
- 7 мая 2026
-
23:35
-
23:10