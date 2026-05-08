Кэти Макнелли — Ига Швёнтек, результат матча 8 мая, счет 162, 2-й круг WTA-1000, Рим

Швёнтек в трёх сетах обыграла 63-ю ракетку мира во втором круге турнира WTA-1000 в Риме
Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Риме, обыграв в стартовом матче соревнований американку Кэти Макнелли (63-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.

Рим (ж). 2-й круг
08 мая 2026, пятница. 12:10 МСК
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 3
6 		6 5 6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Теннисистки провели на корте 2 часа 45 минут. За время матча Швёнтек выполнила две подачи навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смогла реализовать 7 из 15 брейк-пойнтов. Кэти Макнелли не сделала в игре ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге турнира в Риме Ига Швёнтек сыграет с победительницей встречи между американской теннисисткой Эммой Наварро и итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

