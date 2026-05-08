Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Меньше давления, чем перед US Open — 2024». Гауфф — о защите титула на «Ролан Гаррос»

«Меньше давления, чем перед US Open — 2024». Гауфф — о защите титула на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, испытывает ли она давление из-за того, что ей предстоит защищать чемпионский титул на «Ролан Гаррос» – 2026.

«Заметно меньше внутреннего давления в сравнении с US Open — 2024. Думаю, технически на кону стоит одно и то же. Я поняла, что защита титула в каком-то смысле ничего не значит. Каждый год — это новая возможность, и выиграть может любой. Конечно, я надеюсь, что это буду я, но я больше не воспринимаю это как «защиту титула».

В US Open я думала: «Я должна защищать, защищать, защищать…» Сейчас я вижу это как просто ещё один турнир. Я выиграла его в прошлом году и попробую сделать это снова. Я не смогу защищать титул каждый год. Я не Рафа, может быть, когда-нибудь (смеётся)», – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Риме.

Материалы по теме
Хачанов, Шнайдер и Самсонова — в 3-м круге Рима! Теперь ждём Джоковича. LIVE!
Live
Хачанов, Шнайдер и Самсонова — в 3-м круге Рима! Теперь ждём Джоковича. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android