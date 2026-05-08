«Меньше давления, чем перед US Open — 2024». Гауфф — о защите титула на «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, испытывает ли она давление из-за того, что ей предстоит защищать чемпионский титул на «Ролан Гаррос» – 2026.

«Заметно меньше внутреннего давления в сравнении с US Open — 2024. Думаю, технически на кону стоит одно и то же. Я поняла, что защита титула в каком-то смысле ничего не значит. Каждый год — это новая возможность, и выиграть может любой. Конечно, я надеюсь, что это буду я, но я больше не воспринимаю это как «защиту титула».

В US Open я думала: «Я должна защищать, защищать, защищать…» Сейчас я вижу это как просто ещё один турнир. Я выиграла его в прошлом году и попробую сделать это снова. Я не смогу защищать титул каждый год. Я не Рафа, может быть, когда-нибудь (смеётся)», – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Риме.