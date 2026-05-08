Де Минор неожиданно проиграл 106-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Риме

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Риме (Италия), уступив в стартовом матче турнира итальянцу Маттео Арнальди (106-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 57 минут. За время матча де Минор выполнил три подачи навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из семи. Маттео Арнальди сделал в игре три эйса, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.

В третьем круге турнира в Риме Маттео Арнальди сыграет с испанским теннисистом Рафаэлем Ходаром.