Карен Хачанов с победы стартовал на «Мастерсе» в Риме, обыграв Александра Шевченко

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов с победы стартовал на «Мастерсе» в Риме (Италия), обыграв в матче второго круга турнира представителя Казахстана Александра Шевченко (85-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. За время матча Хачанов выполнил пять подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Шевченко сделал в игре три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 13 брейк-пойнтов.

В третьем круге турнира в Риме Карен Хачанов сыграет с победителем встречи между нидерландским теннисистом Ботиком ван Зандсхулпом и американцем Александром Ковачевичем.