«Кончита — требовательный тренер». Ватутин рассказал о первых днях работы с Миррой

Алексей Ватутин, бывшая 136-я ракетка мира, а ныне спарринг-партнёр Мирры Андреевой, вспомнил, как проходили их первые тренировки с командой россиянки.

«Всё стало понятно уже в первые дни, когда мы пробовали тренироваться. Кончита – достаточно требовательный тренер. У нас всегда всё было расписано по минутам: что и сколько мы должны отбегать, все элементы, «восьмёрки», «треугольники». Тренировки какие-то по 2,5 часа, какие-то – по часу. И я тогда уже заметил, что у нас была очень высокая интенсивность и маленькое количество ошибок. Правда, можно было после тренировок выжимать майку, они получались очень качественными (улыбается). И уже тогда стало понятно, что мы можем хорошо сработаться», – сказал Ватутин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.